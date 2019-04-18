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У поїзді Київ-Херсон сталося серйозне НП: усі подробиці

STYLERЖиття    18.04.2019 - 21:13
У поїзді Київ-Херсон сталося серйозне НП: усі подробиці
В поїзді Київ-Херсон НП (фото: колаж РБК-Україна)

НП в поїзді сталося загоряння

У поїзді "Київ-Херсон" сталося НП. Близько 00:40 17 квітня пасажири поїзда відчули, що їхній останній вагон почав наповнюватися димом. Про це розповіла пасажирка поїзда Ольга Штонденко в групі "Херсон вдень і вночі" в Facebook.

Ольга зазначила, що прибіг провідник із сусіднього 17 вагона, забрав провідника з 18 вагона і втік. При цьому поїзд зупинився і вагон наповнився димом. Займання сталося о 17 вагоні поїзда.

Пізніше провідник пояснив, що у вагоні загорілися колодки. Займання вдалося досить швидко ліквідувати.

Користувачі мережі розповіли, що подібна ситуація вже траплялася з цим поїздом пару місяців тому.

У поїзді Київ-Херсон сталося серйозне НП: усі подробиці

В поїзді Київ-Херсон НП (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

  • Кілька місяців тому цей же поїзд вже гасили! Теж з Києва на Херсон вночі, в степу запалав электоролокомотив, простояли в степу поки не загасили і прийшли в Херсон з запізненням у півгодини.
  • За останній місяць це вже другий спалах в цьому 102-му... Мене, чесно, це насторожує, тому що збираю валізу.

Нагадаємо, що Укрзалізниця потрапила в гучний скандал через Росію. Компанія купувала російські деталі за завищеною вартістю в два з половиною рази.

Раніше повідомлялося про те, що різанина в поїзді "Харків - Херсон" переросла в скандал навколо Укрзалізниці. На чоловіка вночі накинувся п'яний кривдник, який завдав ножем кілька ударів.

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