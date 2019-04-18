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В поезде Киев-Херсон произошло серьезное ЧП: все подробности

STYLERЖизнь    18.04.2019 - 21:13
В поезде Киев-Херсон произошло серьезное ЧП: все подробности
В поезде Киев-Херсон ЧП (фото: коллаж РБК-Украина)

ЧП в поезде произошло из-за возгорания

В поезде "Киев-Херсон" случилось ЧП. Около 00:40 17 апреля пассажиры поезда почувствовали, что их последний вагон начал наполнятся дымом. Об этом рассказала пассажирка поезда Ольга Штонденко в группе "Херсон днем и ночью" в Facebook.

Ольга отметила, что прибежал проводник из соседнего 17 вагона, забрал проводника с 18 вагона и убежал. При этом поезд остановился и вагон наполнился дымом. Возгорание произошло в 17 вагоне поезда.

Позже проводник объяснил, что в вагоне загорелись колодки. Возгорание удалось достаточно быстро ликвидировать.

Пользователи сети рассказали, что подобная ситуация уже происходила с этим поездом пару месяцев назад.

В поезде Киев-Херсон произошло серьезное ЧП: все подробности

В поезде Киев-Херсон ЧП (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

  • Пару месяцев назад, этот же поезд уже тушили! Тоже с Киева на Херсон ночью, в степи возгорелся электоролокомотив, простояли в степи пока не потушили и пришли в Херсон с опозданием в полчаса.
  • За последний месяц это уже второе возгорание в этом 102-м... Меня, честно, это настораживает, потому что собираю чемодан.

Напомним, что Укрзализныця попала в громкий скандал из-за России. Компания покупала российские детали по завышенной стоимости в два с половиной раза.

Ранее сообщалось о том, что резня в поезде "Харьков - Херсон" переросла в скандал вокруг Укрзализныци. На мужчину ночью набросился пьяный обидчик, который нанес ножом несколько ударов.

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