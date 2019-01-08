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У потязі "Одеса - Чернівці" виявили бездиханне тіло жінки

STYLERЖиття    08.01.2019 - 13:03
У потязі "Одеса - Чернівці" виявили бездиханне тіло жінки
Фото: Колаж РБК-Україна

Жінка довго не поверталася з убиральні

Сьогодні, 8 січня, в поїзді "Одеса - Чернівці" був виявлений труп жінки. Про це розповіли очевидці події, повідомляє інформаційний портал Чернівецький промінь.

За словами очевидців, жінка пішла в туалет, однак довго не поверталася і не відповідала на стук. Це викликало підозру у сусідів по купе і вони звернулися до провідника, який силою відкрив двері.

Після того, як двері були зламані, виявилося, що жінка була без свідомості і не дихала. Відзначається, що 60-річна жінка їхала з Одеси на Буковину до родичів у гості.

На місці інциденту працювали поліція і медики. На даний момент подробиці події невідомі.

Нагадаємо, що у США померла одна з творців телескопа "Хаббл". Жінка померла на Різдво після тривалої хвороби. Нагадаємо, що під час своєї професійної діяльності Роман зіткнулася з проблемами жінок в науці. Тому протягом всієї кар'єри вона активно займалася публічними виступами, освітою і адвокацією щодо даного питання.

Ми писали, що помер відомий російський актор. 25 грудня з життя пішов популярний актор Дмитро Матвєєв. Він помер на 66-му році життя. Причина смерті не повідомляється.

Нагадаємо, що ще будучи маленьким актор знявся в короткометражному фільмі по повісті Аркадія Гайдара "Нехай світить", проте серйозно Дмитро зайнявся грою в кіно у 1979 році. Він знявся в 30 фільмах.

Ми повідомляли, що помер відомий актор, зірка серіалу "Голубка". 18 грудня помер російський артист Олег Мартьянов на 67-му році життя. Олег Мартьянов був прийнятий в трупу Малого театру ще в 1973 році. За всю його творчу діяльність налічується близько 70 робіт, у тому числі вистави "Коник-горбунок", "Цар Іван Грозний", "Пани Головльови", "Недоросток" та інші.

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