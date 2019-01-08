В поезде "Одесса - Черновцы" обнаружили бездыханное тело женщины

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Женщина долго не возвращалась из уборной

Сегодня, 8 января, в поезде "Одесса - Черновцы" был обнаружен труп женщины. Об этом рассказали очевидцы происшествия, сообщает информационный портал Чернівецький промінь.

По словам очевидцев, женщина пошла в туалет, однако долго не возвращалась и не отвечала на стук. Это вызвало подозрение у соседей по купе и они обратились к проводнику, который силой открыл дверь.

После того, как дверь была взломана, оказалось, что женщина была без сознания и не дышала. Отмечается, что 60-летняя женщина ехала из Одессы на Буковину в гости.

На месте инцидента работали полиция и медики. На данный момент подробности происшествия неизвестны.

Напомним, что в США умерла одна из создателей телескопа "Хаббл". Женщина скончалась на Рождество после продолжительной болезни. Напомним, что во время своей профессиональной деятельности Роман столкнулась с проблемами женщин в науке. Поэтому на протяжении всей карьеры она активно занималась публичными выступлениями, образованием и адвокацией касательно данного вопроса.

Мы писали, что умер известный российский актер. 25 декабря из жизни ушел популярный актер Дмитрий Матвеев. Он скончался на 66-ом году жизни. Причина смерти не сообщается.

Напомним, что ещё будучи маленьким актёр снялся в короткометражном фильме по повести Аркадия Гайдара "Пусть светит", однако серьёзно Дмитрий занялся игрой в кино в 1979 году. Он снялся в 30 кинокартинах.

Мы сообщали, что умер известный артист, звезда сериала "Голубка". 18 декабря умер российский артист Олег Мартьянов на 67-ом году жизни. Олег Мартьянов был принят в труппу Малого театра еще в 1973 году. За всю его творческую деятельность насчитывается около 70 работ, в том числе спектакли "Конёк-горбунок", "Царь Иоанн Грозный", "Господа Головлёвы", "Недоросль" и прочие.