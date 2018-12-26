"Загинула сестра": розшукують свідків смертельної ДТП на Борщагівці

Колаж РБК-Україна

Водій автомобіля хоче піти від відповідальності

Родичі загиблої жінки просять відгукнутися свідків аварії, яка сталася 20 грудня на вулиці Леся Курбаса в Києві. Про це написали в співтоваристві dtp.kiev.ua у соціальній мережі Facebook.

Трагедія сталася 20 грудня близько 20:45 на вулиці Курбаса, біля станції "Борщагівка". Зі станції виїхав пасажирський автобус і в момент виїзду у нього на повній швидкості влетів автомобіль "Мерседес". В результаті ДТП жінка-пасажир автомобіля виявилася затиснута в салоні. Рятувальники і медики зробили все, щоб її врятувати, але на жаль, вона померла.

Чоловіка, який був за кермом автомобіля "Мерседес" госпіталізували з травмами грудної клітини і голови. Як стверджують поліцейські, у чоловіка були явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Родичі загиблої жінки просять відгукнутися всіх, хто був у момент ДТП поблизу і може розповісти про подію.

"Загинула сестра. П'яний водій намагається піти від відповідальності. Пошук свідків. Якщо ви бачили момент ДТП, можливо були пасажирам автобуса або стояли на зупинці, дуже просимо вас зв'язатися з братом загиблої 0674400046 Олексій", - сказано в повідомленні.

Скріншот фото (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що затиснута в авто вагітна жінка померла на місці.

А також розповідали подробиці жахливої аварії на Борщагівці, в якій постраждала вагітна жінка.

Відео: РБК-Україна