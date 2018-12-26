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"Погибла сестра": разыскивают свидетелей смертельного ДТП на Борщаговке

STYLERЖизнь    26.12.2018 - 08:40
"Погибла сестра": разыскивают свидетелей смертельного ДТП на Борщаговке
Коллаж РБК-Украина

Водитель автомобиля хочет уйти от ответственности

Родственники погибшей женщины просят отозваться свидетелей аварии, которая произошла 20 декабря на улице Леся Курбаса в Киеве. Об этом написали в сообществе dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

Трагедия произошла 20 декабря около 20:45 на улице Курбаса, возле станции "Борщаговка". Со станции выехал пассажирский автобус и в момент выезда в него на полной скорости влетел автомобиль "Мерседес". В результате ДТП женщина-пассажир автомобиля оказалась зажата в салоне. Спасатели и медики сделали все, чтобы ее спасти, но к сожалению, она скончалась.

Мужчину, который был за рулем автомобиля "Мерседес" госпитализировали с травмами грудной клетки и головы. Как утверждают полицейские, у мужчины были явные признаки алкогольного опьянения.

Родственники погибшей женщины просят откликнуться всех, кто был в момент ДТП поблизости и может рассказать о происшествии.

"Погибла сестра. Пьяный водитель пытается уйти от ответственности. Поиск свидетелей. Если вы видели момент ДТП, возможно были пассажирам автобуса или стояли на остановке, очень просим вас связаться с братом погибшей 0674400046 Алексей", - сказано в сообщении.

&quot;Погибла сестра&quot;: разыскивают свидетелей смертельного ДТП на Борщаговке

Скриншот фото (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, ранее мы писали о том, что зажатая в авто беременная женщина скончалась на месте. 

А также рассказывали подробности жуткой аварии на Борщаговке, в которой пострадала беременная женщина.

Видео: РБК-Украина

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