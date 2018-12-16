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Погода змінюється: синоптики дали прогноз на 16 грудня

STYLERЖиття    16.12.2018 - 07:08
Погода змінюється: синоптики дали прогноз на 16 грудня
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В країну йде суттєве похолодання

Сьогодні, 16 грудня, погода в Україні буде прохолодною. За даними синоптиків, у всіх регіонах, крім Закарпаття та Криму, очікується "мінус". Крім того, на заході країни випаде сніг.

На морських узбережжях (Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області) стовпчики термометрів опустяться до -2 градусів.

Морозна погода буде і в інших областях. Температурні позначки будуть коливатися від -1 до -3 градусів.

Найхолодніше, кажуть експерти, буде в Київській області. Там мешканцям потрібно приготуватися до 3...5 градусів морозу.

До речі, майже у всіх регіонах країни (крім західних) буде сухо і хмарно. На Закарпатті можливий сніг з дощем.

Погода змінюється: синоптики дали прогноз на 16 грудня

Погода в Україні (meteo.gov.ua)

Додамо, що вже з понеділка, 17 грудня, почнеться істотне похолодання. Так, наступного тижня в деяких регіонах морози сягатимуть 11 градусів.

Раніше ми писали про те, коли в цьому році в країну прийдуть самі міцні морози і яку погоду взагалі чекати взимку. Відзначимо, що в цілому, в Україні взимку очікуються Цпогодні гойдалки", тим не менше, частина лютого буде особливо холодною.

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