Погода меняется: синоптики дали прогноз на 16 декабря

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В страну идет существенное похолодание

Сегодня, 16 декабря, погода в Украине будет прохладной. По данным синоптиков, во всех регионах, кроме Закарпатья и Крыма, ожидается "минус". Кроме того, на западе страны выпадет снег.

На морских побережьях (Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области) столбики термометров опустятся до -2 градусов.

Морозная погода будет и в других областях. Температурные отметки будут колебаться от -1 до -3 градусов.

Холоднее всего, говорят эксперты, будет в Киевской области. Там жителям нужно приготовиться к 3...5 градусам мороза.

К слову, почти во всех регионах страны (кроме западных) будет сухо и малооблачно. На Закарпатье возможен снег с дождем.

Погода в Украине (meteo.gov.ua)

Добавим, что уже с понедельника, 17 декабря, начнется существенное похолодание. Так, на следующей неделе в некоторых регионах морозы будут достигать 11 градусов.

Ранее мы писали о том, когда в этом году в страну придут самые крепкие морозы и какую погоду вообще ждать зимой. Отметим, что в целом, в Украине зимой ожидаются "погодные качели", тем не менее, часть февраля будет особенно холодной.