Погода на Миколая: синоптики попереджають про похолодання

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нічна температура повітря опуститься до -13 градусів

У середу, 19 грудня в Україні очікується суттєве зниження температури повітря, а в кількох областях синоптики прогнозують мокрий сніг та сніг з дощем. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, мокрий сніг з дощем очікується в Донецькій області. В інших областях на сході країни без опадів. Нічна температура повітря становитиме від -4 до -9 градусів. Вдень від -2 до -6 градусів. У Полтаві температура опуститься до -12 градусів вночі до -7 градусів вдень.

У північних областях без опадів, але дуже холодно. Нічна температура в регіоні опуститься до -11 -13 градусів. Вдень очікується від -5 до -7 градусів.

На півдні країни очікується невеликий сніг, в Херсонській області – сніг з дощем. Нічна температура повітря коливатиметься від -4 до -8 градусів. Вдень очікується від -1 до -5 градусів.

У Криму синоптики прогнозують мокрий сніг та сніг з дощем. Вночі від -1 до +1 градуса. Вдень від +3 до +5 градусів.

У західних областях мінлива хмарність, у кількох областях можливе вигляне сонце. Вночі в регіоні буде холодно, від -9 до -13 градусів. Вдень очікується від -3 до -6 градусів.

В центральній частині України без опадів, хмарно з проясненнями. Вночі від -10 до -12 градусів. Вдень від -5 до -7 градусів.

У столиці 19 грудня без опадів. Вдень можливе вигляне сонце. Температура повітря складе -6 -8 градусів, вночі вона опуститься до -9 -11 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що народний синоптик Наталка Діденко озвучила свій прогноз погоди на 19 грудня.

А також розповідали про те, що синоптики попередили українців про істотне похолодання.