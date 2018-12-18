Погода на Николая: синоптики предупреждают о похолодании

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ночная температура воздуха опустится до -13 градусов

В среду, 19 декабря в Украине ожидается существенное понижение температуры воздуха, а в нескольких областях синоптики прогнозируют мокрый снег и снег и с дождем. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, мокрый снег с дождем ожидается в Донецкой области. В остальных областях на востоке страны без осадков. Ночная температура воздуха составит от -4 до -9 градусов. Днем от -2 до -6 градусов. В Полтаве температура опустится до -12 градусов ночью и до -7 градусов днем.

В северных областях без осадков, но очень холодно. Ночная температура в регионе опустится до -11 -13 градусов. Днем ожидается от -5 до -7 градусов.

На юге страны ожидается небольшой снег, в Херсонской области – снег с дождем. Ночная температура воздуха будет колебаться от -4 до -8 градусов. Днем ожидается от -1 до -5 градусов.

В Крыму синоптики прогнозируют мокрый снег и снег с дождем. Ночью от -1 до +1 градуса. Днем от +3 до +5 градусов.

В западных областях переменная облачность, в нескольких областях возможно выглянет солнце. Ночью в регионе будет холодно, от -9 до -13 градусов. Днем ожидается от -3 до -6 градусов.

В центральной части Украины без осадков, облачно с прояснениями. Ночью от -10 до -12 градусов. Днем от -5 до -7 градусов.

В столице 19 декабря без осадков. Днем возможно выглянет солнце. Температура воздуха составит -6 -8 градусов, ночью она опустится до -9 -11 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что народный синоптик Наталка Диденко озвучила свой прогноз погоды на 19 декабря.

А также рассказывали о том, что синоптики предупредили украинцев о существенном похолодании.