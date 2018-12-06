Похолодання і відлига: українцям розповіли про погоду до кінця тижня

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У кількох областях очікується погіршення погодних умов та опади

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, яка погода на них очікує в найближчі кілька днів. Про це вона писала у своєму блозі на сайті Оріnіоnuа.

Наталка Діденко попередила, що 6 та 7 грудня очікується невелике зниження температури, яке зміниться відлигою. Проте за прогнозами синоптика, в багатьох областях України очікується сніг, мокрий сніг, дощ і сніг з дощем.

"6 і 7 грудня в Україні очікується невелике зниження температури повітря. Вночі стовпчики термометрів поступово опустяться від 0-5 градусів морозу до 5-10 градусів морозу. Протягом дня очікується в четвер від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла, у п'ятницю 0-5 градусів морозу", - повідомила синоптик.

У п'ятницю очікується сніг на сході і заході країни, в інших регіонах буде сухо.

"Опади 6 грудня пройдуть на сході України, там буде йти переважно дощ, внаслідок панування відлиги. 7 грудня на сході і в західних областях випаде сніг. У більшості областей суттєві опади малоймовірні", - написала Діденко.

Карта погоди (old.wetterzentrale.de)

Вона зазначила, що на вихідних в Україну прийде відлига і невеликий атмосферний фронт перетне всю країну, що ускладнить погодні умови.

"8 і 9 грудня Україну знову відвідає відлига, тобто очікується чергове потепління до 0 + 3 градусів. Тільки в ніч на суботу повітря ще буде морозним, -4 -10 градусів. Протягом суботи-неділі Україну перетне з заходу на схід атмосферний фронт. Він призведе до мокрого снігу та дощу, налипання мокрого снігу, ожеледиці та ускладнить ситуацію на дорогах і тротуарах. У західній частині синоптичний дискомфорт посилиться штормовим вітром з поривами до 15-20 метрів в секунду. Варто бути особливо обережними у Карпатах, адже опади, потепління і сильний вітер можуть спровокувати лавини", - попередила синоптик.

У столиці в найближчі кілька днів очікується волога погода. Температура повітря спочатку опуститься, а потім знову підніметься.

"У Києві до кінця тижня і на початку наступного буде домінувати волога погода. 6-7 грудня знизиться температура повітря до невеликих, вночі - до помірних морозів. 8-9 грудня в столицю знову прийде відлига, стовпчики термометрів коливатимуться близько нуля або в межах 0-2 градусів тепла", - розповіла Наталка Діденко.

До речі, раніше ми писали про те, що синоптики попереджають українців про снігопади та істотне похолодання.

А також розповідали про те, що українцям розповіли про снігові святах і піку холодів.

Відео: РБК-Україна