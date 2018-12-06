Похолодание и оттепель: украинцам рассказали о погоде до конца недели

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В нескольких областях ожидается ухудшение погодных условий и осадки

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какая погода их ожидает в ближайшие несколько дней. Об этом она писала в своем блоге на сайте Оpinionua.

Наталка Диденко предупредила, что 6 и 7 декабря ожидается небольшое понижение температуры, которое сменится оттепелью. Однако по прогнозам синоптика, во многих областях Украины ожидается снег, мокрый снег, дождь и снег с дождем.

"6 и 7 декабря в Украине ожидается небольшое понижение температуры воздуха. Ночью столбики термометров постепенно опустятся от 0-5 градусов мороза до 5-10 градусов мороза. В течение дня ожидается в четверг от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, в пятницу 0-5 градусов мороза", - сообщила синоптик.

В пятницу ожидается снег на востоке и западе страны, в остальных регионах будет сухо.

"Осадки 6 декабря пройдут на востоке Украины, там будет идти преимущественно дождь, вследствие господства оттепели. 7 декабря на востоке и в западных областях выпадет снег. В большинстве областей существенные осадки маловероятны", - написала Диденко.

Карта погоды (old.wetterzentrale.de)

Она отметила, что на выходных в Украину придет оттепель и небольшой атмосферный фронт пересечет всю страну, что усложнит погодные условия.

"8 и 9 декабря Украину снова посетит оттепель, то есть ожидается очередное потепление до 0 + 3 градусов. Только в ночь на субботу воздух еще будет морозным, -4 -10 градусов. В течение субботы-воскресенья Украину пересечет с запада на восток атмосферный фронт. Он приведет к мокрому снегу и дождю, налипанию мокрого снега, гололеду и усложнит ситуацию на дорогах и тротуарах. В западной части синоптический дискомфорт усилится штормовым ветром с порывами до 15-20 метров в секунду. Стоит быть особенно осторожными в Карпатах, ведь осадки, потепление и сильный ветер могут спровоцировать лавины", - предупредила синоптик.

В столице в ближайшие несколько дней ожидается влажная погода. Температура воздуха сначала опустится, а потом снова поднимется.

"В Киеве до конца недели и в начале следующей будет доминировать влажная погода. 6-7 декабря снизится температура воздуха до небольших, ночью - до умеренных морозов. 8-9 декабря в столицу снова придет оттепель, столбики термометров будут колебаться около нуля или в пределах 0-2 градусов тепла", - рассказала Наталка Диденко.

Кстати, ранее мы писали о том, что синоптики предупреждают украинцев о снегопадах и существенном похолодании.

А также рассказывали о том, что украинцам рассказали о снежных праздниках и пике холодов.

Видео: РБК-Украина