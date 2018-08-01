Показала труси: в Одесі слідчий поліції влаштувала ДТП

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Жінка поводила себе неадекватно

В Одесі співробітниця Приморського районного відділу поліції влаштувала ДТП, а потім демонструвала білизну патрульним поліцейським. Про це пише місцеве видання 048.ua.

Інцидент стався вночі на 1-ій станції Люстдорфської дороги в Одесі. Жінка, яка керувала автомобілем Nissan Juke врізалася у припарковану чужу машину.

Прибулі на місце події патрульні поліцейські з'ясували, що водій Nissan Juke – слідчий Приморського районного відділу поліції міста Одеси Наталія Маришева.

Фото: 048.ua

Як повідомляють очевидці, Маришева була абсолютно п'яна і поводила себе неадекватно. Під час огляду на місці ДТП її перевірили спеціальним приладом "Драгер", який показав в крові жінки 2,33 проміле (при максимальній допустимій концентрації 0,2).

Співробітницю поліції доставили для здачі аналізів в медичну лабораторію, де вона вчинила скандал і показувала понятим, поліцейським і співробітникам лабораторії свої труси.

Аналіз сечі Маришевої показав, що концентрація алкоголю в її крові – 3,46 проміле, що свідчить про те, що слідча сильно п'яна.

Слідчу затримали, а представники поліції повідомили, що цей інцидент стане предметом внутрішнього розслідування, яким вже займається Департамент внутрішньої безпеки поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві співробітники поліції побили підлітка.

А також про те, що поліцейські затримали п'яного водія, який ледь не потрапив у ДТП.

Відео: РБК-Україна