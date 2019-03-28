Підкорив вулкан: героїчний підйом одеського мандрівника (фото)

Мандрівник з Одеси підкорив вулкан Чимборасо в Еквадорі (колаж РБК-Україна)

Мандрівник здійснив сходження на вершину-шеститисячник

Мандрівник з Одеси Руслан Верін здійснив сходження на вулкан-шеститисячник Чимборасо в Еквадорі. Висота вершини, яка піддалася українцю, становить 6310 метрів, повідомляє видання "ZАЧЕМ".

Відомо, що Руслану вдалося піднятися на найвищу точку Еквадору з другого разу. Після першого сходження групі довелося зупинитися на позначці 5200 метрів, оскільки через "гірську хворобу" погано себе відчула одна з учасниць експедиції.

Далі Верін вирішив продовжити шлях разом з гідом. І йому вдалося переступити позначку в 6000 метрів.

"Мені було радісно і гордо за подолання позначки 6000. Адже всі навколо знають, що 6000 це вже не жарт... Для мене 6000 і для когось іншого - це різні речі. І я, накрутивши себе громадською думкою, раптом відчув втому, що аж готовий був впасти", - поділився враженнями Руслан Верін.

Мандрівник з Одеси підкорив вулкан Чимборасо в Еквадорі (фото: zachem.com.ua)

А останні кілька сотень метрів Руслан подолав лише з допомогою зусилля волі, оскільки фізичні сили стали залишати мандрівника, він зізнався, що йому навіть довелося повзти рачки.

"І повзти довелося швидко, щоб гід не побачив, як я втомився і не повернув назад - адже поки канат не гальмує його, він не обертається", - відзначає мандрівник.

Після сходження Руслан разом з гідом провів на вершині півтори години, щоб насолодитися видом і зафіксувати на фото і відео свою перемогу. Одесит навіть намагався запустити дрон, щоб зняти відео про вулкан, але через іншу щільність повітря, він швидко спікірував вниз, встигнувши зробити пару фото.

"Я провів на цій висоті півтори години і дихалося нормально. Навіть і не подумав про кисень. Тепер, якщо хтось буде йти на схожу висоту - я не буду давати поради, бо я не знаю, що таке гірська хвороба і що таке брак кисню", - ділиться Руслан Верін.

Мандрівник з Одеси підкорив вулкан Чімборасо в Еквадорі (фото: zachem.com.ua)

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