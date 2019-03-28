Покорил вулкан: героическое восхождение одесского путешественника (фото)

Путешественник из Одессы покорил вулкан Чимборасо в Эквадоре (коллаж РБК-Украина)

Путешественник совершил восхождение на вершину-шеститысячник

Путешественник из Одессы Руслан Верин совершил восхождение на вулкан-шеститысячник Чимборасо в Эквадоре. Высота вершины, которая поддалась украинцу, составляет 6310 метров, сообщает издание "ZАЧЕМ".

Известно, что Руслану удалось подняться на высшую точку Эквадора со второго раза. После первого восхождения группе пришлось остановиться на отметке 5200 метров, поскольку из-за "горной болезни" плохо себя почувствовала одна из участниц экспедиции.

Далее Верин решил продолжить путь вместе с гидом. И ему удалось перешагнуть отметку в 6000 метров.

"Мне было радостно и гордо за преодоление отметки 6000. А ведь все вокруг знают, что 6000 это уже не шутка... Для меня 6000 и для кого-то другого - это разные вещи. И я, накрутив себя общественным мнением, вдруг ощутил усталость, что аж готов был рухнуть", - поделился впечатлениями Руслан Верин.

Путешественник из Одессы покорил вулкан Чимборасо в Эквадоре (фото: zachem.com.ua)

А последние несколько сотен метров Руслан преодолел лищь с помощью усилия воли, поскольку физические силы стали покидать путешественника, он признался, что ему даже пришлось ползти на четвереньках.

"И ползти пришлось быстро, чтоб гид не увидел, как я устал и не повернул назад - ведь пока канат не тормозит его, он не оборачивается", - отмечает путешественник.

После восхождения Руслан вместе с гидом провел на вершине полтора часа, чтобы насладиться видом и запечатлеть на фото и видео свою победу. Одессит даже пытался запустить дрон, чтобы снять видео о вулкане, но из-за другой плотности воздуха, он быстро спикировал вниз, успев сделать пару фото.

"Я провел на этой высоте полтора часа и дышалось нормально. Даже и не подумал о кислороде. Теперь, если кто-то будет идти на похожую высоту - я не буду давать советы, так как я не знаю, что такое горная болезнь и что такое нехватка кислорода", - делится Руслан Верин.

Путешественник из Одессы покорил вулкан Чимборасо в Эквадоре (фото: zachem.com.ua)

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