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Замах на Путіна: сербські спецслужби дали роз'яснення

STYLERЖиття    16.01.2019 - 17:55
Замах на Путіна: сербські спецслужби дали роз'яснення
Фото: колаж РБК-Україна

Інформація про теракт проти президента РФ була розтиражована місцевими ЗМІ

У Сербії правоохоронці прокоментували затримання 21-річного Арміна Алібашича, якого підозрювали у замаху на президента РФ Володимира Путіна. Поліція стверджує, що жодного терористичного акту хлопець не готував, пише в середу, 16 січня, видання Sputnik Србија із посиланням на високопоставлене джерело в спецслужбах.

Так, 13 січня Арміна затримали під Нові-Пазаром, в його рюкзаку виявили гвинтівку з оптичним прицілом. У будинку молодика був проведений обшук, і силовики розповіли про виявлення там обладнання для виготовлення бомби. Крім того, були знайдені речі із символікою угруповання "ІДІЛ.

Після цього у сербській пресі з'явилася інформація, що бойовик готував замах на Путіна, який приїде до Сербії 17 січня.

Тепер правоохоронці заявили, що все це жодним чином "не має абсолютно жодних точок зіткнення із візитом президента Росії (у Белград, - Ред.), і це не можна привести у відповідність".

Також йдеться, що Армін Алібашич є членом ваххабітського руху "Dava Team Center".

Як йдеться у матеріалі, потенційного терориста заарештували в селі Нові-Пазар, де він займався бойовими мистецтвами і проводив тактичну військову підготовку, вчився виживати.

Як повідомлялося раніше, терористи "ІДІЛ" закликали фанатиків спробувати отруїти їжу, яку Кейт Міддлтон зазвичай купує в улюблених супермаркетах.

Також ми писали про те, що в Польщі під час святкового концерту злочинець напав з ножем на мера Гданська Павла Адамовича - 14 січня в результаті нападу політик помер у лікарні.

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