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Винтовка для Путина: детали покушения на президента РФ

STYLERЖизнь    16.01.2019 - 13:00
Винтовка для Путина: детали покушения на президента РФ
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

21-летнего парня подозревают в подготовке теракта в Сербии

В Сербии задержан боевик Армин Алибашич, якобы готовивший покушение на Владимира Путина, которого в Кремле назвали "матюкливым мужиком"

Винтовка для Путина: детали покушения на президента РФ

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Как пишут сербские СМИ, правоохранители остановили 21-летнего ваххабита на улице в городе Нови-Пазар из-за подозрительного рюкзака. В последствие оказалось, что парень нес в наплечнике оружие - винтовка с оптическим прицелом. 

А при обыске дома у Армина обнаружили компоненты для изготовления взрывчатки, символику Исламского государства и литературу, посвященную деятельности этой организации.

В службе безопасности Сербии не исключают, что бошняк-мусульманин Алибашич не являлся террористом-одиночкой и у него есть подельники.

Добавим, что глава Российской Федерации запланировал визит в сербскую столицу Белград на 17 января.

Винтовка для Путина: детали покушения на президента РФ

Владимир Путин и президент Сербии Александар Вучич (фото: twitter.com/Fake_MIDRF)

Напомним, террористы организации ИГИЛ призвали фанатиков попытаться отравить еду, которую Кейт Миддлтон обычно покупает в любимых супермаркетах.

Ранее мы писали о том, что во время праздничного концерта преступник напал с ножом на мэра Гданьска Павла Адамовича. В результате нападения польский политик скончался в больнице 14 января

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