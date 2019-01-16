Гвинтівка для Путіна: деталі замаху на президента РФ

Володимир Путін (фото: kremlin.ru)

21-річного хлопця підозрюють у підготовці теракту в Сербії

У Сербії затримано бойовика Арміна Алібашича, який нібито готував замах на Володимира Путіна, якого у Кремлі назвали "матюкливим мужиком".

Володимир Путін (фото: kremlin.ru)

Як пишуть сербські ЗМІ, правоохоронці зупинили 21-річного ваххабіта на вулиці в місті Нові-Пазар через підозрілий рюкзак. Згодом виявилося, що хлопець ніс у наплічнику зброю - гвинтівку з оптичним прицілом.

А при обшуку вдома у Арміна виявили компоненти для виготовлення вибухівки, символіку Ісламської держави і літературу, присвячену діяльності цієї організації.

В службі безпеки Сербії не виключають, що бошняк-мусульманин Алібашич не був терористом-одинаком і у нього є спільники.

Додамо, що глава Російської Федерації запланував візит до сербської столиці Белград на 17 січня.

Володимир Путін і президент Сербії Александар Вучич (фото: twitter.com/Fake_MIDRF)

Нагадаємо, терористи організації ІДІЛ закликали фанатиків спробувати отруїти їжу, яку Кейт Міддлтон зазвичай купує в улюблених супермаркетах.

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