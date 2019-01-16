В Кремле назвали Путина "матюкливым мужиком"

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь хозяина Кремля поведал тайну о своем начальнике

Президент России Владимир Путин довольно часто ругается матом. Достается чаще всего его сторонникам-министрам и сотрудникам администрации хозяина Кремля.

Так, в интервью газете "Аргументы и Факты" пресс-секретарь Путина признался, что его непосредственный начальник матерится так, что кровь стынет. По мнению Пескова, любовь к матерщине - это одно из тех качеств, которые делают из Путина настоящего "мужика".

"Как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет", - сказал Песков.

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Также подчиненный Путина признался, что ему самому доставалось от шефа, который поругивал его "за какие-то ошибки".

"Чтобы застраховать себя от проколов, у пресс-секретаря есть только один выход: молчать", - сказал он.

При этом Песков лично охарактеризовал себя как "человек, который официально несет пургу".

Дмитрий Песков (фото: flickr.com/Алексей М)

Напомним, что недавно во время своей пресс-конференции российский президент наговорил много непонятных вещей, над которыми до сих пор смеются пользователи социальных сетей.

Ранее российский чемпион мира поддержал Украину и назвал Путина оккупантом.

Также недавно общественно-политический деятель Дмитрий Ярош оценил вероятность полномасштабной войны России с Украиной.