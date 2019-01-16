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У Кремлі назвали Путіна "матюкливим мужиком"

STYLERЖиття    16.01.2019 - 09:44
У Кремлі назвали Путіна "матюкливим мужиком"
Володимир Путін (фото: kremlin.ru)

Прес-секретар господаря Кремля повідав таємницю про свого начальника

Президент Росії Володимир Путін досить часто лається матом. Дістається найчастіше його прибічникам-міністрам і співробітникам адміністрації господаря Кремля.

Так, в інтерв'ю газеті "Аргументи і Факти" прес-секретар Путіна зізнався, що його безпосередній начальник матюкається так, що кров холоне. На думку Пєскова, любов до матюків - це одна з тих якостей, які роблять з Путіна "справжнього мужика".

"Як будь-який нормальний мужик, він, звичайно, може висловити своє негативне ставлення до тої або іншої людини або процесу. Причому так, що кров холоне", - сказав Пєсков.

У Кремлі назвали Путіна &quot;матюкливим мужиком&quot;

Володимир Путін (фото: kremlin.ru)

Також підлеглий Путіна зізнався, що йому самому діставалося від шефа, який ругав його "за якісь помилки".

"Щоб застрахувати себе від проколів, у прес-секретаря є тільки один вихід: мовчати", - сказав він.

При цьому Пєсков особисто охарактеризував себе як "людина, яка офіційно несе пургу".

У Кремлі назвали Путіна &quot;матюкливим мужиком&quot;

Дмитро Пєсков (фото: flickr.com/Алексей М)

Нагадаємо, що нещодавно під час своєї прес-конференції російський президент наговорив багато незрозумілих речей, над якими досі сміються користувачі соціальних мереж.

Раніше російський чемпіон світу підтримав Україну і назвав Путіна окупантом.

Також нещодавно громадсько-політичний діяч Дмитро Ярош оцінив ймовірність повномасштабної війни Росії з Україною.

"Що Путіну в голову стрельне, те й буде": Ярош про повномасштабну війну "Останній рік без великої війни": експерти про плани Путіна
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