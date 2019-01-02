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США может признать Кремль спонсором терроризма: политолог о политике Путина

STYLERПерсона    02.01.2019 - 18:47
США может признать Кремль спонсором терроризма: политолог о политике Путина
Коллаж РБК-Украина

В США готовят новый законопроект, который станет "адским" для Кремля

В США готовят законопроект под названием "О защите от агрессии Кремля" ("Defending American Security from Kremlin Aggression Act"), согласно которому Россию могут признать спонсором терроризма - Путин уже готовится к захвату Украины в 2019 году после поглощения Беларуси. О разработке нового законопроекта рассказал российский политолог и журналист Андрей Пионтковский в интервью изданию "Народная правда".

Политолог называет этот законопроект "адским" для Кремля, поскольку в нем идет речь о законодательном признании факта агрессии России против Украины. В новом законе есть формулировка "агрессия Кремля", а не "агрессия России" - Пионтковский называет такую постановку очень точной.

В этом нормативно-правовом акте, говорит политолог, заложены традиционные меры финансового характера, практически лишающие российские институты возможности брать кредиты на Западе, а также запрет на доступ к высоким технологиям.

Но самое опасное -  это объявление РФ государством-спонсором терроризма на основании попытки убийства Скрипалей.

США может признать Кремль спонсором терроризма: политолог о политике Путина

Андрей Пионтковский (фото: facebook.com/andrei.piontkovsky/)

Пионтковский отмечает, что по мере готовности законопроекта, может подоспеть и голландское расследование, согласно которому высшее кремлевское руководство может быть признано виновным за гибель "Боинга".

Если же Россия будет признана спонсором терроризма, последствия могут быть самыми печальными для Кремля - вплоть до разрыва дипломатических отношений, - отмечает политолог.

Напомним, госсекретарь Майк Помпео потребовал немедленно вернуть в США обвиняемого за шпионаж американца, которого задержали в Москве.

Ранее мы сообщали о том, что Дональд Трамп назвал 2018-й годом исторических достижений.

Также мы сообщали о том, что США могут через несколько месяца предоставить Украине оружие.

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