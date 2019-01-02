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"Последний год без большой войны": эксперты о планах Путина

STYLERЖизнь    02.01.2019 - 11:04
"Последний год без большой войны": эксперты о планах Путина
Коллаж РБК-Украина

2019 год может закончиться для украинцев плачевно

Политолог, директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский утверждает, что украинцев могут ожидать серьезные проблемы в 2019 году, поскольку у России есть большие планы касательно расширения своих границ. Об этом эксперт рассказал изданию "Сегодня".

Если россияне поглотят Беларусь, то для Кремля откроются огромные возможности для захвата Украины. Надежда остается лишь на Запад. Однако, если он не отреагирует должным образом на действия Москвы в отношении Беларуси, то россияне и дальше будут поглощать соседние земли.

"Сейчас у нас последний великий год без большой войны. В принципе, события развиваются настолько стремительно, что, возможно, у нас последний мирный Новый год. А дальше есть у нас аншлюс. Наверху Россия поглощает Беларусь медленно", – отметил он.

Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий также считает, что очень серьезной проблемой для Украины может обернуться аннексия Беларуси Россией, которая, судя по всему, сейчас осуществляется. 

Напомним, что Лукашенко не упомянул об интергации России и Беларуси в новогоднем обращении. В частности, Лукашенко призвал жителей страны укреплять свою государственность.

Мы писали, что российский чемпион мира поддержал Украину и назвал Путина оккупантом. Молодой гроссмейстер Даниил Дубов сказал, что он поддерживает Украину в крымском вопросе. По его словам, история меняется, а потомкам через 200 лет будет стыдно за этот позорный эпизод в истории РФ.

Ранее мы публиковали видео 60-километрового забора в Крыму, которым отгородились оккупанты. По словам ФСБ, металлическая конструкция должна защищать аннексированный полуостров от диверсий, контрабанды запрещенных веществ, табака, алкоголя и оружия.

Также мы сообщали о том, что внучка мольфара предсказала будущее Донбасса и новый Майдан. Однако он будет не долгим и закончится хорошо. Он станет причиной того, что прервут выборы.

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