"Останній рік без великої війни": експерти про плани Путіна

Колаж РБК-Україна

2019 рік може закінчитися плачевно для українців

Політолог, директор Агентства розвитку Приазов'я Костянтин Батозський стверджує, що українців можуть очікувати серйозні проблеми в 2019 році, оскільки в Росії є великі плани щодо розширення своїх кордонів. Про це експерт розповів виданню "Сьогодні".

Якщо росіяни поглинуть Білорусь, то для Кремля відкриються величезні можливості для захоплення України. Надія залишається лише на Захід. Однак, якщо він не відреагує належним чином на дії Москви щодо Білорусі, то росіяни і далі будуть поглинати сусідні землі.

"Зараз у нас останній великий рік без масштабної війни. В принципі, події розвиваються настільки стрімко, що, можливо, у нас останній мирний Новий рік. А далі у нас є аншлюс. Нагорі Росія поглинає Білорусь повільно", – зазначив він.

Експерт Міжнародного інституту демократій Євген Дикий також вважає, що дуже серйозною проблемою для України може обернутися анексія Білорусі Росією, яка, судячи з усього, зараз здійснюється.

Нагадаємо, що Лукашенко не згадав про інтеграцію Росії та Білорусі в новорічному зверненні. Зокрема, Лукашенко закликав жителів країни зміцнювати свою державність.

Ми писали, що російський чемпіон світу підтримав Україну і назвав Путіна окупантом. Молодий гросмейстер Данило Дубов сказав, що він підтримує Україну в кримському питанні. За його словами, історія змінюється, а нащадкам через 200 років буде соромно за цей ганебний епізод в історії РФ.

Раніше ми публікували відео 60-кілометрового паркану в Криму, яким відгородилися окупанти. За словами ФСБ, металева конструкція повинна захищати анексований півострів від диверсій, контрабанди заборонених речовин, тютюну, алкоголю і зброї.

Також ми повідомляли про те, що внучка мольфара передбачила майбутнє Донбасу і нового Майдану. Однак він буде не довгим і закінчиться добре. Він стане причиною того, що перервуть вибори.