США може визнати Кремль спонсором тероризму: політолог про політику Путіна

У США готують новий законопроект, який стане "пекельним" для Кремля
У США готують законопроект під назвою "Про захист від агресії Кремля" ("Defending American Security from Kremlin Aggression Act"), згідно з яким Росію можуть визнати спонсором тероризму - Путін вже готується до захоплення України в 2019 році після поглинання Білорусі. Про розробку нового законопроекту розповів російський політолог і журналіст Андрій Піонтковський в інтерв'ю виданню "Народна правда".
Політолог називає цей законопроект "пекельним" для Кремля, оскільки в ньому йдеться про законодавче визнання факту агресії Росії проти України. У новому законі є формулювання "агресія Кремля", а не "агресія Росії" - Піонтковський називає таку постановку дуже точною.
У цьому нормативно-правовому акті, каже політолог, закладені традиційні заходи фінансового характеру, які практично позбавляють російські інститути можливості брати кредити на Заході, а також заборону на доступ до високих технологій.
Але найнебезпечніше - це оголошення РФ державою-спонсором тероризму на підставі спроби вбивства Скрипалів.
Андрій Піонтковський (фото: facebook.com/andrei.piontkovsky/)
Піонтковський зазначає, що в міру готовності законопроекту, може завершитись і голландське розслідування, згідно з яким вище кремлівське керівництво може бути визнано винним за загибель "Боїнга".
Якщо ж Росія буде визнана спонсором тероризму, наслідки можуть бути дуже сумними для Кремля - аж до розриву дипломатичних відносин, - зазначає політолог.
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