США може визнати Кремль спонсором тероризму: політолог про політику Путіна

Колаж РБК-Україна

У США готують новий законопроект, який стане "пекельним" для Кремля

У США готують законопроект під назвою "Про захист від агресії Кремля" ("Defending American Security from Kremlin Aggression Act"), згідно з яким Росію можуть визнати спонсором тероризму - Путін вже готується до захоплення України в 2019 році після поглинання Білорусі. Про розробку нового законопроекту розповів російський політолог і журналіст Андрій Піонтковський в інтерв'ю виданню "Народна правда".

Політолог називає цей законопроект "пекельним" для Кремля, оскільки в ньому йдеться про законодавче визнання факту агресії Росії проти України. У новому законі є формулювання "агресія Кремля", а не "агресія Росії" - Піонтковський називає таку постановку дуже точною.

У цьому нормативно-правовому акті, каже політолог, закладені традиційні заходи фінансового характеру, які практично позбавляють російські інститути можливості брати кредити на Заході, а також заборону на доступ до високих технологій.

Але найнебезпечніше - це оголошення РФ державою-спонсором тероризму на підставі спроби вбивства Скрипалів.

Андрій Піонтковський (фото: facebook.com/andrei.piontkovsky/)

Піонтковський зазначає, що в міру готовності законопроекту, може завершитись і голландське розслідування, згідно з яким вище кремлівське керівництво може бути визнано винним за загибель "Боїнга".

Якщо ж Росія буде визнана спонсором тероризму, наслідки можуть бути дуже сумними для Кремля - аж до розриву дипломатичних відносин, - зазначає політолог.

Нагадаємо, держсекретар Майк Помпео вимагає негайно повернути в США обвинуваченого за шпигунство американця, якого затримали в Москві.

Раніше ми повідомляли про те, що Дональд Трамп назвав 2018-й роком історичних досягнень.

Також ми повідомляли про те, що США можуть через кілька місяця надати Україні зброю.