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Покушение на Путина: сербские спецслужбы дали разъяснения

STYLERЖизнь    16.01.2019 - 17:55
Покушение на Путина: сербские спецслужбы дали разъяснения
Фото: коллаж РБК-Украина

Информация о теракте против президента РФ была растиражирована местными СМИ

В Сербии правоохранители прокомментировали задержание 21-летнего Армина Алибашича, которого подозревали в покушения на президента РФ Владимира Путина. Полиция утверждает, что никакого террористического акта парень не готовил, пишет в среду, 16 января, издание Sputnik Србиjа со ссылкой на высокопоставленный источник в спецслужбах. 

Так, 13 января Армина задержали под Нови-Пазаром, в его рюкзаке обнаружили винтовку с оптическим прицелом. В доме молодого человека был проведен обыск, и силовики рассказали об обнаружении там оборудования для изготовления бомбы. Кроме того, были найдены вещи с символикой группировки "ИГИЛ".  

После этого в сербской прессе появилась информация, что боевик готовил покушение на Путина, который приедет в Сербию 17 января.

Теперь правоохранители заявили, что все это никаким образом "не имеет абсолютно никаких точек соприкосновения с визитом президента России (в Белград, - Ред.), и это нельзя привести в соответствие".

Также говорится, что Армин Алибашич является членом ваххабитского движения "Dava Team Center".

Как говорится в материале, потенциального террориста арестовали в деревне Нови-Пазар, где он занимался боевыми искусствами и проводил тактическую военную подготовку, учился выживать.

Как сообщалось ранее, террористы "ИГИЛ" призвали фанатиков попытаться отравить еду, которую Кейт Миддлтон обычно покупает в любимых супермаркетах.

Также мы писали о том, что в Польше во время праздничного концерта преступник напал с ножом на мэра Гданьска Павла Адамовича - 14 января в результате нападения политик скончался в больнице.

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