Поліцейська побила дівчину-сироту на Закарпатті: українці розлючені

На Закарпатті у Міжгір'ї жінка-поліцейська побила юну дівчину-сироту. Обурення правоохоронниці викликало те, що їй не дали поспати пізнім викликом.

Дівчина на ім'я Валерія записала відео й показала свої синці. Вона також зізналася, що після інциденту змушена приймати заспокійливі препарати, оскільки їй не можна хвилюватися за станом здоров'я.

Інцидент стався у ніч з 13 на 14 червня в смт Міжгір'я.

Найобурливіше те, що саме Валерія викликала поліцію, коли на неї й інших дівчат накинулися з розбірками й образами якісь хлопці. Після цього дівчину й одного з хлопців доставили в Міжгірське відділення поліції.

По приїзду жінка-поліцейська знущалася з дівчини, називаючи її сиротою, дряпала, била по обличчю, в живіт і жбурляла об стіну.

"Вона почала на мене наїжджати, почала обзивати сиротою. "Я повинна через тебе вставати, не висипатися"... Вона схопилася на мене, подряпала мене, вдарила по обличчю, штовхнула в стіну, почала мене бити", - розповіла Валерія.

У мережі з'явилося також і відео з синцями і забоями Валерії, а також короткий ролик - на ньому видно поліцейську, яку дівчина звинуватила у побитті. Правоохоронниця на ім'я Людмила свою провину повністю заперечує.

На Закарпатті дівчина звинуватила поліцейську у побитті (відео: YouTube/Едуард Дербак)

У Головному управлінні поліції Закарпатській області повідомили, що почали службове розслідування щодо інциденту. Тим часом українці в соцмережах обурені свавіллям, яке чиниться в рядах поліції.

"А так і буде далі. Під шумок все що завгодно...Уроки Врадіївки і 31 травня минулого року так нічому і не навчили;

Поліція, поліція... От якби ці бл*** знали що буде обов'язково кримінальна відповідальність. А так після 3-місячних курсів відразу пуп землі;

До коли буде тривати це поліцейське беззаконня!? Ось, де потрібно проводити реформи в першу чергу;

Скоро там будуть вбивати без суду і слідства;

І скільки ж ці с**и в погонах будуть знущатися з людей? Що це за свавілля таке робиться? Куди дивиться влада?" - пишуть в коментарях розлючені українці

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