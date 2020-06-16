Полицейская избила девушку-сироту на Закарпатье: украинцы в ярости

На Закарпатье в Межгорье женщина-полицейская избила юную девушку-сироту. Негодование правоохранительницы вызвало то, что ей не дали поспать поздним вызовом.

Девушка по имени Валерия записала видео и показала свои синяки. Она также призналась, что после инцидента вынуждена принимать успокоительные препараты, поскольку волноваться ей нельзя по состоянию здоровья.

Инцидент случился в ночь с 13 на 14 июня в пгт Межгорье.

Самое возмутительное то, что именно Валерия вызвала полицию, когда на нее и других девушек набросились с разборками и оскорблениями некие парни. После этого девушку и одного из парней доставили в Межгорское отделение полиции.

По приезду женщина-полицейская издевалась над девушкой, называя ее сиротой, царапала, била по лицу, в живот и швыряла об стену.

"Она начала на меня наезжать, начала обзывать сиротой. "Я должна из-за тебя вставать, не высыпаться"... Она вскочила на меня, поцарапала меня, ударила по лицу, толкнула в стену, начала меня бить", - рассказала Валерия.

В сети появилось также и видео с синяками и побоями Валерии, а также короткий ролик - на нем видно полицейскую, которую девушка обвинила в избиении. Правоохранительница по имени Людмила свою вину полностью отрицает.

На Закарпатье девушка обвинила полицейскую в избиении (видео: YouTube/Едуард Дербак)

В Главном управлении полиции Закарпатской области сообщили, что начали служебное расследование по инциденту. Тем временем украинцы в соцсетях возмущены беспределом, который творится в рядах полиции.

"А так и будет дальше. Под шумок все что угодно...Уроки Врадиевки и 31 мая прошлого года так ничему и не научили;

Полиция, полиция... Вот если бы эти бл*** знали что будет обязательно уголовная ответственность. А так после 3-месячных курсов сразу пуп земли;

До когда будет продолжаться этот полицейский беспредел!? Вот, где нужно реформы проводить в первую очередь;

Скоро будут там убивать "без суда и следствия;

И сколько же эти с**и в погонах будут издеваться над людьми? Что это за беспредел такой творится? Куда смотрит ласть?" - пишут в комментариях разъяренные украинцы.

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