Труп дівчини в валізі: названий можливий вбивця

Дарина Білоус: instagram.com/daria_bilous18/

Користувачі мережі припускають, що вбивця – колишній хлопець дівчини

Правоохоронці Дніпропетровської області заявили, що вони вийшли на слід ймовірного вбивці 19-річної Дарини Білоус, труп якої 4 січня виявили у валізі. Про це повідомляють "Факти".

У поліції зазначили, що органи встановили можливого вбивцю дівчини, але поки не можуть назвати його ім'я, оскільки слідство ще триває.

Варто зазначити, що в інстаграмі жертви в коментарях її знайома заявила, що вбивцею може бути її колишній хлопець, який є громадянином Туреччини.

Дарина Білоус: instagram.com/daria_bilous18/

"Я вже знаю, що він з Туреччини і вчора ввечері він вже був у своїй країні", - написала magnificent_illuminate.

Вона також зазначила, що він відкупився від української поліції, але його вже розшукує "Інтерпол". При цьому дівчина стверджує, що співучасники вбивці все ще знаходяться в Дніпрі.

Скріншот з Instagram

Друзі Дарини в коментарях говорять про те, що в ніч на 4 січня вона, швидше за все, була не в своєму студентському гуртожитку.

Останній раз вона виходила на зв'язок 3 січня і повідомила, що з нею все добре і вона повертається в Дніпро з Києва, де відзначала Новий рік.

Скріншот з Instagram

Варто зазначити, що Дарина була сиротою, коли їй було 17 років її матір позбавили батьківських прав.

Користувачі мережі повідомляють, що вона була не з благополучної сім'ї і в 17 років вона пережила згвалтування.

Дарина Білоус: instagram.com/daria_bilous18/

Нагадаємо, що підозрюваного у вбивстві чоловіка у центрі Києва заарештували на два місяці.

Раніше повідомлялося, що в Києві мати жорстоко вбила свою доньку і втекла. Вбивство сталося на Харківському житловому масиві по вулиці Михайла Драгоманова.