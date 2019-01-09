ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Труп девушки в чемодане: назван возможный убийца

STYLERЖизнь    09.01.2019 - 17:57
Труп девушки в чемодане: назван возможный убийца
Дарья Белоус: instagram.com/daria_bilous18/

Пользователи сети предполагают, что убийца – бывший парень девушки

Правоохранители Днепропетровской области заявили, что они вышли на след возможного убийцы 19-летней Дарьи Билоус, труп которой 4 января обнаружили в чемодане. Об этом сообщают "Факты".

В полиции отметили, что органы установили возможного убийцу девушки, но пока не могут назвать его имя, так как следствие еще продолжается.

Стоит отметить, что в инстаграме жертвы в комментариях ее знакомая заявила, что убийцей может быть ее бывший парень, который является гражданином Турции.

Труп девушки в чемодане: назван возможный убийца

Дарья Белоус: instagram.com/daria_bilous18/

"Я уже знаю, что он из Турции и вчера вечером он уже был в своей стране", - написала magnificent_illuminate.

Она также отметила, что он откупился от украинской полиции, но его уже разыскивает "Интерпол". При этом девушка утверждает, что соучастники убийцы все еще находятся в Днепре.

Труп девушки в чемодане: назван возможный убийца

Скриншот с Instagram

Друзья Дарьи в комментариях говорят о том, что в ночь на 4 января она, скорее всего, была не в своем студенческом общежитии.

Последний раз она выходила на связь 3 января и сообщила, что с ней все хорошо и она возвращается в Днепр из Киева, где отмечала Новый год.

Труп девушки в чемодане: назван возможный убийца

Скриншот с Instagram

Стоит отметить, что Дарья была сиротой, когда ей было 17 лет ее мать лишили родительских прав.

Пользователи сети сообщают, что она была не из благополучной семьи и в 17 лет она поверглась изнасилованию.

Труп девушки в чемодане: назван возможный убийца

Дарья Белоус: instagram.com/daria_bilous18/

Напомним, что подозреваемого в убийстве мужчины в центре Киева арестовали на два месяца.

Ранее сообщалось, что в Киеве мать жестоко убила свою дочь и сбежала. Убийство произошло на Харьковском жилом массиве по улице Михаила Драгоманова.

"Страшная магия": знакомые выдвинули свою версию убийства семьи в Виннице В Днепре девушка выпрыгнула с 14-го этажа (фото, видео)
Новости Украины ФК ДнепрУбийство
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь