У Польщі водій автобуса повернув українцю пакет з великою сумою грошей

Ілюстративне фото (torange.biz)

У пакеті були долари, євро та злоті

Водій автобуса в Польщі знайшов велику суму грошей в пакеті і повернув її власнику - працівнику з України. Про це повідомляє "Вголос" з посиланням на польське видання MPK Wrocław.

Інцидент стався у польському місті Вроцлав 29 липня, коли автобус вже повертався до автовокзалу. Водій громадського автобуса знайшов пакет, в якому було $7700, майже тисяча євро і 575 злотих.

Він повідомив про знахідку працівникам Центру дорожнього руху, а ті звернулися в поліцію. Але українця змогли знайти завдяки тому, що в пакеті з грошима були і контакти самого власника.

"Водій автобуса помітив пакет на автобусному сидінні. В ньому була велика кількість готівки і документи", – повідомили поліцейські.

Вони розповіли, що українець у Польщі пропрацював більше року на будівництві, а кожну зароблену копійку відкладав для своєї родини, яка залишилася в Україні. А гроші він носив з собою, так як побоювався крадіжки.

"Чоловік носив при собі всі гроші, які йому вдалося заробити з тих пір, як він приїхав у Польщу", – кажуть правоохоронці.

До речі, житель Закарпаття розповів про те, як він поїхав заробляти гроші за кордоном. Його пост сколихнув мережу.

Він вирішив виїхати закордон один без сім'ї і близьких. Хлопець працює по 12 годин в нічну зміну.

"Хоча всі ми різні, наші історії зводяться до одного – дітей не нагодуєш патріотизмом, жінці не купиш нічого за любов до своєї країни, а батькам не допоможеш байками про світле післязавтра", - сказав закарпатець.

А раніше ми писали про те, що українські заробітчани розповіли, як працевлаштувалися в Чехії.

Відео: РБК-Україна