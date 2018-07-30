В Польше водитель автобуса вернул украинцу пакет с большой суммой денег

Иллюстративное фото (torange.biz)

В пакете были доллары, евро и злотые

Водитель автобуса в Польше нашел большую сумму денег в пакете и вернул ее владельцу - работнику из Украины. Об этом сообщает "Вголос" со ссылкой на польское издание MPK Wrocław.

Инцидент произошел в польском городе Вроцлав 29 июля, когда автобус уже возвращался к автовокзалу. Водитель общественного автобуса обнаружил пакет, в котором было $7700, почти тысяча евро и 575 злотых.

Он сообщил о находке сотрудникам Центра дорожного движения, а те обратились в полицию. Но украинца смогли найти благодаря тому, что в пакете с деньгами были и контакты самого владельца.

"Водитель автобуса заметил пакет на автобусном сидении. В нем было большое количество наличных и документы", – сообщили полицейские.

Они рассказали, что украинец в Польше проработал больше года на строительстве, а каждую заработанную копейку откладывал для своей семьи, которая осталась в Украине. А деньги он носил с собой, так как опасался кражи.

"Мужчина носил при себе все деньги, которые ему удалось заработать с тех пор, как он приехал в Польшу", – говорят правоохранители.

Кстати, житель Закарпатья рассказал о том, как он поехал зарабатывать деньги за границей. Его пост всколыхнул сеть.

Он решил уехать заграницу один без семьи и близких. Парень работает по 12 часов в ночную смену.

"Хотя мы все разные, наши истории сводятся к одному – детей не накормишь патриотизмом, женщине не купишь ничего за любовь к своей стране, а родителям не поможешь байками про светлое послезавтра", - сказал закарпатец.

А ранее мы писали о том, что украинские заробитчане рассказали, как трудоустроились в Чехии.

Видео: РБК-Украина