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Одержувачів пільг та субсидій перевірять на чесність: кому в Україні доведеться повернути гроші

STYLERЖиття    19.12.2019 - 14:16
Одержувачів пільг та субсидій перевірять на чесність: кому в Україні доведеться повернути гроші
Верифікація пільг та субсидій в Україні (Фото: колаж РБК-Україна)

Верифікація субсидій, пенсій та держвиплат в Україні розпочнеться вже скоро

В Україні перевірять одержувачів пільг, субсидій, пенсій та грошової допомоги від держави, і в разі виявлення порушень гроші доведеться повернути. Згідно з підписаним 18 грудня президентом Володимиром Зеленським законом про верифікації держвиплат, моніторинг проводитимуть за допомогою інформаційно-аналітичної платформи.

Законодавці переконані, що перевірки сприятимуть розвитку справедливої системи соцзабезпечення. Також вони повинні підвищити адресність виплат і оптимізувати бюджетні витрати шляхом перевірки інформації, яка впливає на визначення права та розмір державних виплат.

В документі визначаються основні завдання, права та обов'язки центрального органу виконавчої влади, який здійснює виплати пільг та субсидій, основні питання збору, обробки, захисту та аналізу інформації, отриманої від громадян.

Порядок верифікації та моніторингу виплат встановлює уряд, а перелік держвиплат, що підлягають перевірці, затверджує орган, що здійснює верифікацію та моніторинг за погодженням з відповідними центральними органами виконавчої влади.

Закон "Про верифікацію та моніторингу державних виплат" № 324-ІХ визначає 3 етапи перевірки соцвиплат:

  • превентивна верифікація - перевірка при зверненні фізособи за призначенням за держвиплатами;
  • поточна верифікація - перевірка при наданні держвиплат фізособам;
  • ретроспективна верифікація - перевірка після завершення держвиплат фізособам.

Верифікація пільг та субсидій - текст закону (Фото: скрін w1.c1.rada.gov.ua)

Верифікація державних виплат - це комплекс заходів по збору та перевірки достовірності інформації, визначеної законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, а також виявлення невідповідності даних в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних суб'єктів надання інформації

Крім того, в законі встановлено механізми повернення неправомірно отриманих пільг та субсидій.

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