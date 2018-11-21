Допоможіть врятувати: маленькому Матвію потрібна допомога небайдужих людей

Колаж РБК-Україна

У новонародженого малюка знайшли страшну пухлину

У Матвія, який народився 8 жовтня 2018 року, медики виявили страшне захворювання – нейрабластому заочеревинного простору (ракова пухлина). Про це розповіла мама Матвія, Лідія Яворська на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Жінка повідомила, що за перший місяць життя Матвія родина витратила всі свої заощадження і на даний момент без допомоги небайдужих українців вони не впораються.

Скріншоти фото (facebook.com/Лідія Яворська)

Яворська Лідія разом з Матвієм зараз перебуває в Національному інституті Ракових Клітин. Після ретельної діагностики, медики призначили для Матвія лікування – чотири блоки хіміотерапії.

"Суму, яка потрібна, ми не знаємо. Лікарі лише говорять, скільки потрібно часу на лікування. За протоколом дитина має пройти чотири блоки хіміотерапії (це 3 місяці), щоб зменшити пухлину, а потім можлива операція. Але кошти потрібні щодня, на препарати та проживання", - розповіла Лідія Яворська і опублікувала реквізити карти свого чоловіка Олега Яворського для збору необхідних коштів на лікування Матвія.

5168755523420327 - Яворський Олег

Скріншот поста (facebook.com/Лидия Яворська)

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Відео: РБК-Україна