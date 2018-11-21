Помогите спасти: маленькому Матвею нужна помощь неравнодушных людей

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У новорожденного малыша обнаружили страшную опухоль

У Матвея, который родился 8 октября 2018 года, медики обнаружили страшное заболевание – нейрабластому забрюшинного пространства (раковая опухоль). Об этом рассказала мама Матвея, Лидия Яворская на своей странице в социальной сети Facebook.

Женщина сообщила, что за первый месяц жизни Матвея семья потратила все свои сбережения и на данный момент без помощи неравнодушных украинцев они не справятся.

Скриншоты фото (facebook.com/Лидия Яворская)

Лидия Яворская вместе с Матвеем сейчас находится в Национальном институте Раковых Клеток. После тщательной диагностики, медики назначили для Матвея лечения – четыре блока химиотерапии.

"Сумму, которая нужна, мы не знаем. Врачи лишь говорят, сколько нужно времени на лечение. По протоколу ребенок должен пройти четыре блока химиотерапии (это 3 месяца), чтобы уменьшить опухоль, а потом возможна операция. Но средства нужны ежедневно, на препараты и проживание", - рассказала Лидия Яворская и опубликовала реквизиты карты своего мужа Яворского Олега для сбора необходимых средств на лечение Матвея.

5168755523420327 - Яворський Олег

Скриншот поста (facebook.com/Лидия Яворская)

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Видео: РБК-Украина