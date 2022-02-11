Допоможуть схуднути і уникнути діабету: ці продукти повинні бути на кожному столі

Спеціаліст застерігає - діабет може збільшити ризик серцевих захворювань і привести до погіршення кровообігу. Такі проблеми зі здоров'ям здатні привести до ампутації кінцівок, відмови нирок, втрати зору тощо.

Експерт назвав п'ять продуктів, які ви повинні додати у свій раціон, аби знизити ризик розвитку руйнівної хвороби.

Фрукти

Фрукти - джерело клітковини (www.pexels.com)

Всі фрукти багаті вітамінами, мінералами, антиоксидантами та фітохімічними речовинами. У їх складі багато клітковини, яка допомагає уповільнити травлення і стабілізувати рівень цукру в крові й довше відчувати почуття ситості.

Багато фруктів мають низький глікемічний індекс, що допомагає контролювати рівень цукру в крові.

Різні дослідження показали, що фрукти сприяють зниженню ваги завдяки вмісту антиоксидантів.

Овочі

Овочі - справжня вітамінна бомба (www.pexels.com)

Так само як і фрукти, овочі - джерело природних полівітамінів, мінералів і антиоксидантів.

Вони також багаті клітковиною і містять мало солі та жиру, що допомагає регулювати рівень цукру в крові.

Дослідження показують, що велика кількість овочів в раціоні сприяє зниженню ваги.

А згідно з іншим науковим дослідженням, учасники, що збільшили кількість фруктів і овочів на одну порцію в день, схудли за шестимісячний період.

Бобові

У бобових мало жиру, і вони дуже корисні (www.pexels.com)

Бобові (сочевиця і квасоля) багаті білком і клітковиною і містять мало жиру. У них низький глікемічний індекс, тому вони сприяють регуляції рівня цукру в крові.

Цільнозернові

Це ті самі правильні вуглеводи, багаті клітковиною і допомагають довше залишатися ситим, а також контролювати рівень цукру в крові.

Варто пам'ятати, що продукти, багаті клітковиною, не тільки допомагають при діабеті, але також знижують ризик серцевих захворювань.

Горіхи та насіння

Горіхи та насіння багаті білком, клітковиною і корисними жирами, тому є відмінним варіантом для профілактики діабету.

Така комбінація корисних речовин не тільки допомагає швидше насититися і контролювати рівень цукру в крові, але і сприяє здоров'ю серця (адже у людей діабетом є ризик розвитку серцевих захворювань).

Але захоплюватися також не варто, адже горіхи — калорійна їжа, і їх треба вживати в помірних кількостях, особливо якщо ви прагнете схуднути.