Допоможуть схуднути і уникнути діабету: ці продукти повинні бути на кожному столі

Вважається, що ожиріння в 80-85% відсотках випадків призводить до діабету 2 типу. Це пов'язано з тим, що зайва вага підвищує рівень "шкідливих жирів" в крові та провокує запалення в організмі, що призводить до інсулінорезистентності.
Але є і хороша новина - знизити ризик розвитку діабету, уповільнити перебіг хвороби, а заодно і запобігти ожирінню допоможе правильний раціон.
Доктор Алона Пульде в інтерв'ю розповіла The Sun, як можна запобігти цьому страшному захворюванню, скорегувавши раціон.
Спеціаліст застерігає - діабет може збільшити ризик серцевих захворювань і привести до погіршення кровообігу. Такі проблеми зі здоров'ям здатні привести до ампутації кінцівок, відмови нирок, втрати зору тощо.
Експерт назвав п'ять продуктів, які ви повинні додати у свій раціон, аби знизити ризик розвитку руйнівної хвороби.
Фрукти
Фрукти - джерело клітковини (www.pexels.com)
Всі фрукти багаті вітамінами, мінералами, антиоксидантами та фітохімічними речовинами. У їх складі багато клітковини, яка допомагає уповільнити травлення і стабілізувати рівень цукру в крові й довше відчувати почуття ситості.
Багато фруктів мають низький глікемічний індекс, що допомагає контролювати рівень цукру в крові.
Різні дослідження показали, що фрукти сприяють зниженню ваги завдяки вмісту антиоксидантів.
Овочі
Овочі - справжня вітамінна бомба (www.pexels.com)
Так само як і фрукти, овочі - джерело природних полівітамінів, мінералів і антиоксидантів.
Вони також багаті клітковиною і містять мало солі та жиру, що допомагає регулювати рівень цукру в крові.
Дослідження показують, що велика кількість овочів в раціоні сприяє зниженню ваги.
А згідно з іншим науковим дослідженням, учасники, що збільшили кількість фруктів і овочів на одну порцію в день, схудли за шестимісячний період.
Бобові
У бобових мало жиру, і вони дуже корисні (www.pexels.com)
Бобові (сочевиця і квасоля) багаті білком і клітковиною і містять мало жиру. У них низький глікемічний індекс, тому вони сприяють регуляції рівня цукру в крові.
Цільнозернові
Це ті самі правильні вуглеводи, багаті клітковиною і допомагають довше залишатися ситим, а також контролювати рівень цукру в крові.
Варто пам'ятати, що продукти, багаті клітковиною, не тільки допомагають при діабеті, але також знижують ризик серцевих захворювань.
Горіхи та насіння
Горіхи та насіння багаті білком, клітковиною і корисними жирами, тому є відмінним варіантом для профілактики діабету.
Така комбінація корисних речовин не тільки допомагає швидше насититися і контролювати рівень цукру в крові, але і сприяє здоров'ю серця (адже у людей діабетом є ризик розвитку серцевих захворювань).
Але захоплюватися також не варто, адже горіхи — калорійна їжа, і їх треба вживати в помірних кількостях, особливо якщо ви прагнете схуднути.
Нагадаємо, що раніше лікар-натуропат Юлія Альошина навчила готувати супер настоянку за рецептом тибетських цілителів.
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