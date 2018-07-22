"Потьомкінські туристи": в мережі висміяли безглузду брехню окупантів про Крим (відео)

Ілюстративне фото: Крим (колаж: Styler)

Вигадку вдалося викрити завдяки веб-камері

У мережі висміяли безглузду брехню окупантів щодо кількості відпочивальників на території анексованого українського півострова Крим. Відповідні кадри опублікував місцевий блогер під ніком RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter.

"Любимівка, Севастополь. Субота, 21 липня. Людей нібито багато, приїхали з міста. Є навіть туристи", - сказано у підписі до відео.

Відео: фейковая відеозапис про Крим (twitter.com/KrimRt)

Слід уточнити, що знімок з вік-камери, розташованої в безпосередній близькості від пляжу, на якому літав квадрокоптер показує абсолютно іншу картинку – територію практично порожня.

Фото: пустельний пляж на території Криму (obozrevatel.com)

Це стало причиною насмішок користувачів мережі.

"Потьомкінські туристи. Начебто є, але насправді немає", - сказав користувач Андрій Сухраков.

"А чому автора ще не прийняли за зйомку? Він би ще Бельбек зняв", - підкреслив юзер Михайло Козлов.

"Мда, окулістів в Криму не вистачає", - уточнила користувач Олена Калина.

До речі, окупанти на території анексованого українського півострова Крим вирішили обнести Нікітський ботанічний сад парканом з колючим дротом. Відповідні фото опублікував місцевий блогер під ніком "Кримський бандерівець".

Як повідомлялося раніше, досвідчений боєць згадав, як до війни проходив військову службу разом з українцями і росіянами в Криму. Однак у 2014 році ситуація кардинально змінилася – на українському півострові з'явилися "зелені чоловічки". Після окупації Криму частина товаришів по службі бійця залишилася вірна своїй країні, а ось деякі підтримали російський режим.

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