"Потемкинские туристы": в сети высмеяли нелепое вранье оккупантов о Крыме (видео)

Иллюстративное фото: Крым (коллаж: Styler)

Выдумку удалось разоблачить благодаря веб-камере

В сети высмеяли нелепое вранье оккупантов о количестве отдыхающих на территории аннексированного украинского полуострова Крым. Соответствующие кадры опубликовал местный блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Любимовка, Севастополь. Суббота, 21 июля. Людей якобы много, приехали из города. Есть даже туристы", - сказано в подписи к видео.

Видео: фейковая видеозапись о Крыме (twitter.com/KrimRt)

Следует уточнить, что снимок с веб-камеры, расположенной в непосредственной близости от пляжа, на котором летал квадрокоптер показывает абсолютно другую картинку – территорию практически пустая.

Фото: пустынный пляж на территории Крыма (obozrevatel.com)

Это стало причиной насмешек пользователей сети.

"Потемкинские туристы. Вроде есть, но на самом деле нет", - сказал пользователь Андрей Сухраков.

"А почему автора еще не приняли за съемку? Он бы еще Бельбек снял", - подчеркнул юзер Михаил Козлов.

"Мда, окулистов в Крыму не хватает", - уточнила пользователь Елена Калина.

Кстати, оккупанты на территории аннексированного украинского полуострова Крым решили оградить Никитский ботанический сад забором с колючей проволокой. Соответствующие фото опубликовал местный блогер под ником "Крымский бандеровец".

Как сообщалось ранее, опытный боец вспомнил, как до войны проходил воинскую службу вместе с украинцами и россиянами в Крыму. Однако в 2014 году ситуация кардинально изменилась – на украинском полуострове появились "зеленые человечки". После оккупации Крыма часть сослуживцев бойца осталась верна своей стране, а вот некоторые предпочли российский режим.

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