"Зловити і руки переламати": у Запоріжжі хулігани пошкодили висаджені ялинки

Колаж РБК-Україна

Користувачі обурені поведінкою місцевих вандалів

У Запоріжжі стався кричущий інцидент: місцеві вандали поламали висаджені дерева, які вирощувалися до посадки протягом 18 років. Про це повідомив агроном "Зеленгоспу" Дмитро Сабо на своїй сторінці в Facebook.

За словами Сабо, КСП "Запоріжзеленгосп" ЗОР виконало роботи по висадці 110 ялинок по вулиці Перемога. А через пару днів 3 дерева виявилися поламані. Агроном закликає поважати працю один одного і стверджує, що лише тоді ми зможемо жити краще.

Фото: (facebook.com/dima.sabo)

"Висаджена ялина вирощувалася до посадки 18 років, але якомусь естету, а простіше сказати "відходу соціуму", здалося, що зламаними вони виглядають краще! Результат - 3 понівечених дерева! Підприємство компенсувало і провело заміну за власні кошти і щиро бажає нашому місту добропорядних і відповідальних городян", - написав Дмитро Сабо.

Скріншот поста: (facebook.com/dima.sabo)

Користувачі підтримали агронома, зазначивши, що це не перша подібна ситуація після озеленення:

"Жесть! Ну як же так можна! Такі дерева гарні були";

"У мене немає слів!";

"Сволота! Всі хочуть жити як в Європі, а ведуть себе як бидло!;

"Спасибі вам, що робите наше місто красивішим";

"Зловити і переламати руки!";

Скріншот коментарів: (facebook.com/dima.sabo)

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