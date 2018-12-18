"Поймать и руки переломать": в Запорожье хулиганы повредили высаженные ели

Коллаж РБК-Украина

Пользователи возмущены поведением местных вандалов

В Запорожье произошел вопиющий инцидент: местные вандалы поломали высаженные деревья, которые выращивались до посадки на протяжении 18 лет. Об этом сообщил агроном "Зеленхоза" Дмитрий Сабо на своей странице в Facebook.

По словам Сабо, КСП "Запорожзеленхоз" ЗОР выполнило работы по высадке 110 елей по улице Победа. А через пару дней 3 дерева оказались поломаны. Агроном призывает уважать труд друг друга и утверждает, что лишь тогда мы сможем жить лучше.

Фото: (facebook.com/dima.sabo)

"Высаженная ель выращивалась до посадки 18 лет, но какому то эстету, а проще сказать "отходу социума", показалось, что сломанными они выглядят лучше! Результат - 3 изувеченных дерева! Предприятие компенсировало и провело замену за собственные средства и искренне желает нашему городу добропорядочных и ответственных горожан", - написал Дмитрий Сабо.

Скриншот поста: (facebook.com/dima.sabo)

Пользователи поддержали агронома, отметив, что это не первая подобная ситуация после озеленения:

"Жесть! Ну как же так можно! Такие деревья хорошие были";

"У меня нет слов!";

"Сволочи! Все хотят жить как в Европе, а ведут себя как быдло!;

"Спасибо вам, что делаете наш город красивее";

"Поймать и руки переломать!";

Скриншот комментариев: (facebook.com/dima.sabo)

Напомним, что хулиганы осквернили мемориал героям Небесной сотни.

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