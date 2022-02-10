Ця поза під час сну запобіжить розвитку страшної хвороби: як правильно спати

Так, експерт зі сну Нарван Аміні стверджує, що сон на боці є оптимальним положенням для вашого мозку, оскільки саме таке розташування допомагає йому "розвантажитися" і "очиститися" швидше, ніж інші положення.

Це знижує ризик розвитку неврологічних захворювань, таких як хвороба Паркінсона або хвороба Альцгеймера.

Сон на боці допоможе мозку краще "очиститися" (www.pexels.com)

Сон на боці зазвичай вважається найздоровішою позицією, тому що вона забезпечує хорошу підтримку хребта, а також зводить до мінімуму кислотний рефлюкс, який супроводжується печією.

Дослідники з Університету Стоуні-Брук виявили, що сон на боці найкраще видаляє мозкові відходи.

Науковий співробітник доктор Елен Бенвеніст зазначає, що саме це положення найчастіше зустрічається не тільки у людей, але й у диких тварин. Саме в такій позиції відбувається "вимивання" з мозку шкідливих речовин і токсинів, що накопичилися вдень.

Таким чином відбувається самоочищення мозку від продуктів метаболізму, аналогічно лімфатичній системі організму.

А ось сон на животі може привести до напруги м'язів і суглобів, скутості, болів в спині та шиї.