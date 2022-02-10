Эта поза во время сна предотвратит страшную болезнь: как правильно спать

Так, эксперт по сну Нарван Амини утверждает, что сон на боку является оптимальным положением для вашего мозга, поскольку именно такое расположение помогает ему "разгрузиться" и "очиститься" быстрее, чем другие положения.

Это снижает риск развития неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона или болезнь Альцгеймера.

Сон на боку поможет мозгу лучше "очиститься" (www.pexels.com)

Сон на боку обычно считается самой здоровой позицией, потому что она обеспечивает хорошую поддержку позвоночника, а также сводит к минимуму кислотный рефлюкс, который сопровождается изжогой.

Исследователи из Университета Стоуни-Брук обнаружили, что сон на боку лучше всего удаляет мозговые отходы.

Научный сотрудник доктор Элен Бенвенист отмечает, что именно это положение чаще всего встречается не только у людей, но и у диких животных. Именно в такой позиции происходит "вымывание" из мозга вредных веществ и токсинов, накопившихся во время бодрствования.

Таким образом происходит самоочищение мозга от продуктов метаболизма, аналогично лимфатической системе организма.

А вот сон на животе может привести к напряжению мышц и суставов, скованности, болям в спине и шее.