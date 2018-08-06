"Пропонував піти в ліс": під Києвом затримали педофіла (фото)

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Правоохоронці ж згодом відпустили чоловіка

У Коцюбинському під Києвом небайдужі місцеві жителі, якого підозрюють у педофілії. Про це повідомляється в Telegram каналі "Kyiv LIVE".

Очевидці стверджують, що чоловік хотів відвести в ліс восьмирічну дівчинку з метою "пофотографуватися".

"Це чудовисько пропонувало 8-ми річному дитині піти з ним у ліс і пофотографуватися за гроші. Добре, що дитина розповів про це дорослим, і вони його спіймали. Правда, забіг у них був від 18 школи через Бакала, Паризької Комуни і впіймали аж на Пономарьова, 26 у 4 і 5 корпусів. Воно на ходу ще й переодевалось. На питання, що він тут робить, сказав, що приїхав в гості до дівчинки. В рюкзаку у нього знайшли: змінний одяг, ропечатаний презерватив, клей, наперсток для куріння трави", – сказано в повідомленні.

Фото: Чоловік, якого запідозрили в педофілії (telegram.org/Kyiv LIVE)

У паблике повідомили, що поліція затримала цього чоловіка, але відразу ж і відпустила.

"А це чудовисько завтра поїде десь в інше місце і знову буде "займатися фотосесією". Тому будьте обережні! Не залишайте своїх дітей без нагляду! Ще і ще раз обговорить з ними спілкування зі сторонніми людьми!" – закликали в співтоваристві.

Скріншот поста (telegram.org/Kyiv LIVE)

Раніше в Одеській області спіймали педофіла, який зґвалтував хлопчика.

Також повідомлялося, що під Києвом пенсіонер три року розбещував сусідську дівчинку.

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