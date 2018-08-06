"Предлагал пойти в лес": под Киевом задержали педофила (фото)

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Правоохранители же вскоре отпустили мужчину

В Коцюбинском под Киевом неравнодушные местные жители, которого подозревают в педофилии. Об этом сообщается в Telegram канале "Kyiv LIVE".

Очевидцы утверждают, что мужчина хотел отвести в лес восьмилетнюю девочку с целью "пофотографироваться".

"Это чудовище предлагало 8-ми летнему ребенку пойти с ним в лес и пофотографироваться за деньги. Хорошо, что ребенок рассказал об этом взрослым, и они его поймали. Правда, забег у них был от 18 школы через Бакала, Парижской Коммуны и поймали аж на Пономарева, 26 у 4 и 5 корпусов. Оно на ходу еще и переодевалось. На вопрос, что он здесь делает, сказал, что приехал к девочке в гости. В рюкзаке у него нашли: сменную одежду, распечатанный презерватив, клей, наперсток для курения травы", – сказано в сообщении.

Фото: Мужчина, которого заподозрили в педофилии (telegram.org/Kyiv LIVE)

В паблике сообщили, что полиция задержала этого мужчину, но сразу же и отпустила.

"А это чудовище завтра поедет где-то в другое место и снова будет "заниматься фотосессией". Поэтому будьте осторожны! Не оставляйте своих детей без присмотра! Еще и еще раз проговорите с ними по общению с посторонними людьми!" – призвали в сообществе.

Скриншот поста (telegram.org/Kyiv LIVE)

Ранее в Одесской области поймали педофила, который изнасиловал мальчика.

Также сообщалось, что под Киевом пенсионер три года развращал соседскую девочку.

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