Передсмертний лист Шарля Бодлера продали на аукціоні за 234 тисячі євро

Фото: Колаж РБК-Україна

Лист присвячувався дівчині, в яку поет був закоханий

Лист, який французький поет Шарль Бодлер написав своїй коханці перед смертю, був виставлений на аукціоні Osenat та проданий за 234 тисячі євро. Про це інформує BBC.

Поет Шарль Бодлер присвятив свій останній лист балерині Жанні Дюваль, в яку був закоханий. Записку для неї він залишив 30 червня 1845 року. У листі Бодлер заявив своїй коханій про бажання накласти на себе руки.

Фото: (wikipedia.org)

"До того часу, як ви отримаєте цей лист, я помру. Я вбиваю себе, тому що я більше не можу жити, засипати і знову прокидатися", - сказано в записці. Лист на аукціоні придбав приватний покупець втричі дорожче від стартової ціни - 234 тисячі євро.

До речі, це була не перша спроба покінчити життя самогубством. Коли поетові виповнилося 24 роки, він намагався накласти на себе руки в той же день, але залишився живим.

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Відео: РБК-Україна