Предсмертное письмо Шарля Бодлера продали на аукционе за 234 тысячи евро

Фото: Коллаж РБК-Украина

Письмо посвящалось девушке, в которую поэт был влюблен

Письмо, которое французский поэт Шарль Бодлер написал своей любовнице перед смертью, было выставлено на аукционе Osenat и продано за 234 тысячи евро. Об этом информирует BBC.

Поэт Шарль Бодлер посвятил свое последнее письмо балерине Жанне Дюваль, в которую был влюблен. Записку для нее он оставил 30 июня 1845 года. В письме Бодлер заявил своей возлюбленной о желании наложить на себя руки.

Фото: (wikipedia.org)

"К тому времени, как вы получите это письмо, я умру. Я убиваю себя, потому что я больше не могу жить, засыпать и снова просыпаться", - сказано в записке. Письмо на аукционе приобрел частный покупатель втрое дороже стартовой цены - 234 тысячи евро.

К слову, это была не первая попытка покончить жизнь самоубийством. Когда поэту исполнилось 24 года, он пытался наложить на себя руки в тот же день, но остался живым.

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Видео: РБК-Украина