Постраждали тисячі дітей: Папа Римський виступив із заявою з приводу священиків-педофілів

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)

У Пенсільванії священики розбестили більше тисячі дітей

В американському штаті Пенсільванія оприлюднили документи розслідування про священиків-педофілів, які протягом 70 років ґвалтували неповнолітніх. Про це повідомляє DW.

У розслідуванні зазначено, що понад 300 католицьких священиків, які працювали в штаті Пенсільванія, вчинили сексуальне насильство над дітьми. Їх злочини покривалися керівництвом церков. Як встановили слідчі, жертвами педофілів стали більше тисячі дітей. Але насправді постраждалих може виявитися набагато більше, так як багато жертв боялися повідомити про згвалтування.

У четвер, 16 серпня Папа Римський Франциск виступив із заявою і сказав, що він цілком і повністю на боці жертв священиків. Також він підкреслив, що всі ці злочини повинні бути покарані.

"Ватикан відчуває "сором і скорботу" педофільського скандалу з католицькими священиками в США. Днями велике журі оприлюднило звіт, в якому говориться, що протягом більш 70 років більше тисячі дітей у шести єпархіях штату Пенсільванія піддалися сексуальному насильству з боку близько 300 католицьких священиків. Жертви повинні знати, що Папа на їх стороні. Ті, хто постраждав, є його пріоритетом, і церква хоче послухати їх, щоб викорінити цей трагічний жах, який руйнує життя невинних людей", - йдеться в повідомленні Ватикану.

Вся доповідь про злочини священиків складається з 1400 сторінок. Там докладно описуються випадки насильства над дітьми.

Один священик познущався над 7-річним хлопчиком, а потім тут же змусив його покаятися у скоєному "гріху" самому насильникові.

Ще одну дитину роздягли догола і змусили позувати в образі Христа. Служителі церкви знімали все це на фотоапарат. Крім того, тим дітям, які вже зазнали насильства, священики дарували золоті хрестики. Очевидно, щоб позначати їх.

Також у доповіді зазначено, що священнослужителі ґвалтували дітей в лікарнях.

Ще один священик зумів зберегти посаду і залишитися в приході навіть після того, як опанував юною дівчиною, підробив підпис архієрея на свідоцтві про шлюб, а потім розлучився з нею, коли дізнався про її вагітність.

Багато жертв розповідали, що їм давали якісь наркотичні речовини, після яких вони втрачали волю. Після цього священнослужителі могли ними маніпулювати.

Не всі діти повідомляли про те, що з ними сталося. Крім того, багато батьків не вірили в такі історії. У документах зазначено, що одного хлопчика регулярно били вдома, так як звинувачували його у брехні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Хмельницьким чоловіки жорстоко знущалися над інвалідом.

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Відео: РБК-Україна