Пострадали тысячи детей: Папа Римский выступил с заявлением по поводу священников-педофилов

Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)

В Пенсильвании священники развратили более тысячи детей

В американском штате Пенсильвания обнародовали документы расследования о священниках-педофилах, которые на протяжении 70 лет насиловали несовершеннолетних. Об этом сообщает DW.

В расследовании указано, что более 300 католических священников, работавших в штате Пенсильвания, совершили сексуальное насилие над детьми. Их преступления покрывались руководством церквей. Как установили следователи, жертвами педофилов стали более тысячи детей. Но на самом деле пострадавших может оказаться намного больше, так как многие жертвы боялись сообщить об изнасиловании.

В четверг, 16 августа Папа Римский Франциск выступил с заявлением и сказал, что он целиком и полностью на стороне жертв священников. Также он подчеркнул, что все эти преступления должны быть наказаны.

"Ватикан испытывает "стыд и скорбь" из педофильского скандала с католическими священниками в США. На днях большое жюри обнародовало отчет, в котором говорится, что в течение более 70 лет более тысячи детей в шести епархиях штата Пенсильвания подверглись сексуальному насилию со стороны около 300 католических священников. Жертвы должны знать, что Папа на их стороне. Те, кто пострадал, является его приоритетом, и церковь хочет послушать их, чтобы искоренить этот трагический ужас, который разрушает жизни невинных", - говорится в сообщении Ватикана.

Весь доклад о преступлениях священников состоит из 1400 страниц. Там подробно описываются случаи насилия над детьми.

Один священник надругался над 7-летним мальчиком, а потом тут же заставил его покаяться в совершенном "грехе" самому насильнику.

Еще одного ребенка раздели догола и заставили позировать в образе Христа. Служители церкви снимали все это на фотоаппарат. Кроме того, тем детям, которые уже подверглись насилию, священники дарили золотые нательные крестики. Очевидно, чтобы помечать их.

Также в докладе указано, что священнослужители насиловали детей в больницах.

Еще один священник сумел сохранить должность и остаться в приходе даже после того, как овладел юной девушкой, подделал подпись архиерея на свидетельстве о браке, а затем развелся с ней, когда узнал о ее беременности.

Многие жертвы рассказывали, что им давали какие-то наркотические вещества, после которых они теряли волю. После этого священнослужители могли ими манипулировать.

Не все дети сообщали о том, что с ними произошло. Кроме того, многие родители не верили в такие истории. В документах указано, что одного мальчика регулярно избивали дома, так как обвиняли его во лжи.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Хмельницким мужчины жестоко издевались над инвалидом.

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Видео: РБК-Украина