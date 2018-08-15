"Угрожал расправой": под Полтавой арестовали педофила, который изнасиловал 7-летнюю девочку

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Мужчина изнасиловал дочку своей сожительницы

В одном из населенных пунктов Кобеляцкого района Полтавской области арестовали 34-летнего педофила, который надругался над маленькой дочкой сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Установлено, что в октябре прошлого года, 34-летний мужчина, который ранее уже притягивался к уголовной ответственности из-за незаконного оборота наркотиков, воспользовавшись отсутствием своей сожительницы, угрожая физическим насилием, удовлетворил половую страсть неестественным образом с 7-летней дочкой женщины", - говорится в сообщении.

Более того, во время обыска правоохранители обнаружили у преступника 77 грамм опасного наркотика.

"Из-за принципиальной и настойчивой позиции прокуратуры, рецидивиста засудили до 12 лет лишения свободы", - подчеркивается в тексте сообщения.

Напомним, под Киевом полиция задержала 36-летнего мужчину, который хотел изнасиловать восьмилетнюю девочку на глазах у ее же брата. Оказалось, что он был ранее судим за кражи и грабежи.

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