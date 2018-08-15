"Погрожував розправою": під Полтавою заарештували педофіла, який зґвалтував 7-річну дівчинку

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Чоловік зґвалтував доньку своєї співмешканки

В одному з населених пунктів Кобеляцького району Полтавської області заарештували 34-річного педофіла, який поглумився над маленькою донькою співмешканки. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

"Встановлено, що у жовтні минулого року, 34-річний чоловік, який раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконний оборот наркотиків, скориставшись відсутністю своєї співмешканки, погрожуючи фізичним насильством, задовольнив статеву пристрасть неприродним способом з 7-річною донькою жінки", - йдеться в повідомленні.

Більш того, під час обшуку правоохоронці виявили у злочинця 77 грам небезпечного наркотику.

"Через принципову та наполегливу позицію прокуратури, рецидивіста засудили до 12 років позбавлення волі", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Нагадаємо, що під Києвом поліція затримала 36-річного чоловіка, що хотів зґвалтувати восьмирічну дівчинку на очах у її ж брата. Виявилося, що він був раніше судимий за крадіжки та грабежі.

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Як розповіла неповнолітня дівчина, ввечері візуально знайомий чоловік заманив її в квартиру. Там бідну закрили двоє чоловіків і ґвалтували її до ранку.

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