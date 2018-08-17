"Думал, они шутят": под Хмельницким задержали мужчин, которые изнасиловали битой инвалида (видео)

Иллюстративное фото (коллаж: Styler)

У пострадавшего не нашлось денег расплатиться за алкоголь

Правоохранители Хмельницкой области задержали группу мужчин, которые почти сутки издевались над инвалидом за то, что у него не нашлось денег расплатиться за алкоголь. Об этом сообщает ICTV.

"Говорят, ты возьми еще пачку сигарет и еще что-то выпить. Я сказал, что у меня нет денег, на что они разгневанно заявили – зачем ты тогда вообще сюда пришел? Мы должны тебя поить?", - сказал пострадавший Игорь Зазюля.

После этого, по словам мужчины, над ним начали издеваться.

"Связали руки, ноги, и бросили в багажник. Вывезли в лес. Привязали к дереву. Я думал они шутят. После этого начали бить битой. Я сцепил зубы, но терпел. После этого бросили обратно в багажник и поехали покупать алкоголь", - подчеркнул он.

Однако и на этом издевательства мужчин не прекратились. Его опять вывезли на местную свалку. Там его вновь начали избивать, а после этого изнасиловали бейсбольной битой.

Как позже рассказала мать пострадавшего, мужчина с детства болел эпилепсией, и подобные удары битой мог просто не пережить.

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Напомним, в одном из населенных пунктов Кобеляцкого района Полтавской области арестовали 34-летнего педофила, который надругался над маленькой дочкой сожительницы.

Как сообщалось ранее, под Киевом полиция задержала 36-летнего мужчину, который хотел изнасиловать восьмилетнюю девочку на глазах у ее же брата. Оказалось, что он был ранее судим за кражи и грабежи.

Также напоминаем, что в Броварах под Киевом двое нелюдей изнасиловали 16-летнюю девушку.

Как рассказала несовершеннолетняя девушка, вечером визуально знакомый мужчина заманил ее в квартиру. Там бедную закрыли двое мужчин и насиловали ее до утра.

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